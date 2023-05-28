تقرير صحفي: لجنة “6+6” اتفقت على النقاط المعنية بإعداد القوانين الانتخابية

الوطن|رصد

نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية تقريرا لها يعرض اهم النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن لجنة “6+6″ اتفقت على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ).

وبين التقرير” أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50% +1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه”.

وأوضح التقرير أن اللجنة أكدت أنه لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، فيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، وعليه أن يقدم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.

وفيما يخص الجوانب المتبقية، أكدت الوكالة الروسية أنها تمثل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب، والدوائر الانتخابية.