ليبيا الان

المستشار صالح يلتقي وفدًا من قبيلة النوايل في القبة

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشارعقيلة صالحبمكتبه في مدينة القبة وفدًا من قبيلة النوايل، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبياعلى كافة الأصعدة.

حيث ثمن وفد قبيلة النوايل الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقراروتحقيق إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، كما عبر الوفد عن دعمهم لرئيس مجلس النواب.

وفي ختام اللقاء كرم وفد قبيلة النوايل المستشارعقيلة صالحبدرع؛ تقديرًا لمواقفه الوطنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك