المستشار صالح يلتقي وفدًا من قبيلة النوايل في القبة

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة وفدًا من قبيلة النوايل، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبياعلى كافة الأصعدة.

حيث ثمن وفد قبيلة النوايل الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقراروتحقيق إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، كما عبر الوفد عن دعمهم لرئيس مجلس النواب.

وفي ختام اللقاء كرم وفد قبيلة النوايل المستشار “عقيلة صالح ” بدرع؛ تقديرًا لمواقفه الوطنية.