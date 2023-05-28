جبريل أوحيدة: أتوقع انفصال مدينة الزاوية عن حكومة الدبيبة

توقع عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” إعلان مدينة الزاوية الانفصال عن حكومة الدبيبة.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية: أخشى انفصال مدينة الزاوية عن حكومة الدبيبة خاصة أن معظم مكونات المدينة موالون لمجلس النواب، مشيرا أن الدبيبة يستغل صفته كوزير للدفاع للانتقام من خصومه السياسيين..

وأضاف “أوحيدة” أن أحداث الزاوية ما هي إلا دليل على رفض الدبيبة للمسار الديمقراطي. مؤكدا أن، الدبيبة اختار القيام بهذه العملية العسكرية مباشرة بعد إعلان لجنة 6+6 الانتخابية عن اتفاقات قانونية للذهاب نحو الانتخابات.

واستشهد قائلا: أن الدبيبة سبق وقال إنه لن يتنازل عن السلطة حتى لو اقتضى الأمر حمل السلاح، لافتا أن الأخير يستغل الطيران المسير لإدخال ليبيا في فوضى قد تمتد لحرب طويلة لتعطيل العملية السياسية بدعم تركي لضمان بقائه لأطول مدة في سدة الحكم.

وأشار إلى أن ، مهاجمة الدبيبة لمواقع مجموعات معارضة له في الزاوية لتصفية حسابات سياسية ولإشعال فتنة بين المجموعات المسلحة في المدينة.

ولفت إلى أن الدبيبة بفعلته هذه يكون قد تجاوز الرئاسي المتخصص وحده بإصدار أوامر عسكرية من هذا النوع باعتباره القائد الأعلى، موضحا أن لعبته مكشوفة ولن تحقق أهدافها ويبدو أنها ستكلفه انفصال مدينة الزاوية عن حكومته..

واختتم تصريحاته قائلا: حكومة الدبيبة بدأت تفقد أنصارها ليتعمق بذلك الانقسام السياسي والأمني داخل الغرب الليبي.