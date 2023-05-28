أوحيدة: أتوقع إعلان مدينة الزاوية انفصالها عن “حكومة الدبيبة”

الوطن | رصد

توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة انفصال مدينة الزاوية عن حكومة عبد الحميد الدبيبة منهية الولاية، خاصة أن معظم مكونات المدينة موالون لمجلس النواب، ولعبة مكشوفة ولن تحقق أهدافها ويبدو أنها ستكلفه انفصال مدينة الزاوية عن حكومته.

وبين أن “الدبيبة” يستغل صفته كوزير للدفاع للانتقام من خصومه السياسيين وأحداث الزاوية ما هي إلا دليل على رفضه للمسار الديمقراطي، وبفعلته هذه يكون قد تجاوز الرئاسي المتخصص وحده بإصدار أوامر عسكرية من هذا النوع باعتباره القائد الأعلى.

وأوضح أوحيدة أن “الدبيبة” اختار القيام بهذه العملية العسكرية مباشرة بعد إعلان لجنة 6+6 الانتخابية عن اتفاقات قانونية للذهاب نحو الانتخابات، مشيرا إلى أن سبق وقال إنه لن يتنازل عن السلطة حتى لو اقتضى الأمر حمل السلاح.

وفي السياق ذاته ذكر أن “الدبيبة” يستغل الطيران المسير لإدخال ليبيا في فوضى قد تمتد لحرب طويلة لتعطيل العملية السياسية بدعم تركي لضمان بقائه لأطول مدة في سدة الحكم.

وأكد أوحيدة أن مهاجمة “الدبيبة” لمواقع مجموعات معارضة له في الزاوية لتصفية حسابات سياسية ولإشعال فتنة بين المجموعات المسلحة في المدينة، معتبرا أنه يسعى للتهرب من تنفيذ مطالب أبنائها التي تعهد الحداد بتنفيذها.

وانهى حديثه “حكومة الدبيبة بدأت تفقد أنصارها ليتعمق بذلك الانقسام السياسي والأمني داخل الغرب الليبي”.