الكافالي: لا تسمحوا بضرب قوة الزاوية وإشعال الفتنة

دعا الناشط السياسي جمال الكافالي رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى وقف قصف مدينة الزاوية بالطيران التركي المسير، واصفا الأحداث الأخيرة بالعبث.

وطرح الكافالي عير “فيسبوك” عدة تساؤلات قائلا: “حوش أبوزريبة في بوصرة فيه هجرة زعمه والا بنزينة؟ علاش يقصفوا فيه؟ أنه خصم سياسي؟ اطلع طائرات مسيرة ملك الدولة الليبية وتستحدمها لضرب خصومك السياسيين؟ أم أن القصف ومحاولة ضرب كتائب الزاوية في بعضهم البعض لكسر قوتهم؟”.

وأضاف الكافالي: “يجب أن يتوقف هذا العبث، وإن كانت الحكومة صادقة في معالجة مشكلة الزاوية عليها تشكيل قوة مشتركة من الزاوية نفسها وبإشراف من أعيان الزاوية وممثلي القبائل”.

وحذر الناشط السياسي: “على أهل الزاوية الحذر، فضرب قوة المدينة وإشعال الفتنة هدف يرغب الكثيرون في تحقيقه، والمال الفاسد يصل لمن باع ذمته، فلا تسمحوا لهم في تحقيق هدفهم”.

وتابع الكافالي: “أنتم حاربوا الجريمة والعصابات، وإن كان على التهريب والهجرة فأعتقد أن الزاوية أقل منطقة في الساحل”.