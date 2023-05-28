الفكحال: لجنة “6+6” يكتنفها الغموض وغياب الشفافية 

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي، أكرم الفكحال، إن لجنة “6+6” يكتنفها الغموض وغياب الشفافية في توضيح شكل التوافق بينهما.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، اليوم السبت أن بيان لجنة “6+6” لم يوضح حلولاً للخلاف حول شروط ترشح الرئيس التي يجب أن تكون واضحة، وأساسها استبعاد مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات.

وأشار إلى أنه من المستبعد حدوث توافق بين أعضاء لجنة “6+6” إلا إذا قرر ممثلو مجلس الدولة التنازل عن شرط منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات.

ولفت إلى أنه لابد من الدفع باتجاه التوافق بين مجلسي النواب والدولة لإنتاج قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.