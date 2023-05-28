فنوش: لا يمكن التعويل على ما ينتج من لجنة “6+6”

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش إنه يمكن التعويل على ما ينتج من لجنة (6+6) المجتمعة في المغرب.

وأوضح فنوش أن الصراع في ليبيا ليس لأسباب مرجعية قانونية أو دستورية.

وأشار إلى أنه تم منع انتخابات 24 ديسمبر2021 بسبب مفهوم “القوة القاهرة” التي تعتمد على رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد والأتراك وعدم وجود إرادة خارجية صادقة لإجراء الانتخابات.

ورأى فنوش أن السيطرة على طرابلس والحكم والسلاح داخل العاصمة ووجود إرادة خارجية لا ترغب في تعديل الحكم داخل طرابلس هوالأساس، لافتًا إلى أن اجتماعات لجنة (6+6) لا يمكن أن تصل إلى توافقات.