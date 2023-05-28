“القابضة للاتصالات” ترعى حفل اختتام المخيم التدريبي الأول لتطبيقات الهاتف المحمول

الوطن|رصد

بالتزامن مع إطلاق رؤية الشركة القابضة للاتصالات والحكومة المنتهية نحو الرقمنة والحلول الذكية سعياً لبناء دولة ذكية بكل المعايير والمقاييس العالمية، اختتم اليوم السبت المخيم التدريبي الأول لتطبيقات الهاتف المحمول بمدينة مصراتة.

وشارك في حفل الختام رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس هيئة الاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور ورئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات محمد بن عياد وعضو مجلس إدارة القابضة للاتصالات محمد الاندلسي ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، وبعض الشخصيات رفيعة المستوى.

وأشاد المتحدثين بالجهود المبذولة لإقامة هذا المخيم الذي يدعم الشباب لتطوير مهاراتهم، وتفوقهم وبراعتهم مما سيفتح أمامهم أفاقاً جديدة في عالم التقنية وسوق العمل.

وزكرّم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة “محمد بن عياد” مع رئيس الحكومة الطلبة المتفوقين بالمخيم وتسليمهم صكوك مكافآتهم، كما قدموا أيضا شهادات الشكر والتقدير لبقية المشاركين بالمخيم التدريبي الأول لتطبيقات الهاتف المحمول.

وامتد المخيم قرابة 3 أشهر متتالية، وأقيم في ثلاث مدن رئيسية وهي طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، بشراكة بين الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية والقابضة للاتصالات وبرعاية كل من شركات ليبيا للاتصالات، والتقنية، المدار الجديد، وليبيانا للهاتف المحمول.