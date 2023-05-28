المجلس العلمي للأشعة والتصوير الطبي يبحث أطر التعاون في مجال التدريب

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بحث رئيس المجلس العلمي للأشعة والتصوير الطبي بالمجلس العربي الدكتور جبريل اهويدي الاختصاصات الصحية مع مسؤولي تنسيق أعمال المجلس بدولة تونس وإجراءات البدء في طلب الاعتماد المؤسسي في مجال التدريب بعدد من المستشفيات التعليمية بتونس.

وبحث اهويدي مع مسؤولي التنسيق توطيد العلاقات بالاتفاق على البدء في إجراءات اعتماد برنامج الاشعة والتصوير الطبي واختيار مستشفى الرابطة الجامعي بتونس مركزاً للتدريب فضلاً عن التدريبات الخاصة بعدد من التخصصات الدقيقة في مجال الأشعة.

وأشاد اهويدي بالمستوى العلمي والأكاديمي لهيئة التدريب بمستشفى الرابطة باستخدامهم الوسائل التدريبية المتطورة.

وأكد أن الاعتماد سيكون بوابة المجلس العربي للدخول إلى أقطار المغرب العربي في شتى التخصصات الطبية ليحقق مبدء التعاون والتكامل للتعليم الطبي بين كافة دول الوطن العربي.