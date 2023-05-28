تحضيرات لتغيير دبيبة.. المشري يكشف عن أسباب قصف الزاوية الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن قصف منطقة (الماية) بالطيران المسير، رسالة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لخصومه بأن كل من يفكر بحكومة جديدة واستبعاده سيُستهدف.

وأوضح المشري، في تصريحات لتليفزيون المسار الليبي، أن النائب علي أبوزريبة اصطحب وفدا من الأعيان وطلبوا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل حكومة موحدة، وهو الأمر الذي أزعج “دبيبة”.

وأضاف أن دبيبة طور الحرب السياسية إلى استخدام الطيران المسير ضد خصومه وهو طرف سياسي غير موثوق، مؤكداً: “دبيبة لا يريد القضاء على التهريب بل يريد أن يديره ويحصره بنفسه وببعض الشخصيات”.

ولفت رئيس مجلس الدولة إلى أن اللجنة العسكرية ورئاسة الأركان والمنطقة العسكرية لا علم لهم بالقصف، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي علمه بذلك، مدَعياً: “لا صحة بأن للحليف التركي دور في قصف الزاوية والتصريحات المنقولة عن اللافي غير صحيحة”.

واستطرد أن رئيس حكومة الوحدة يحاول الإيحاء لخصومه بأن تركيا تقف إلى جانبه لكن هذا غير دقيق، مضيفاً أن السفير التركي أبلغني عن عدم رضاه عن تصريحات النائب علي أبوزريبة بشأن تركيا ووصفه لها بـ”المحتل”.