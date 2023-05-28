الجديد: إعفاء المواطنين من ديون الكهرباء قرار غبي

وصف مختار الجديد الخبير الاقتصادي، قرار إعفاء حكومة الدبيبة، للمواطنين من ديون الكهرباء بـ«القرار الغبي».

وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “من بين القرارات الغبية لحكومة الدبيبة قرار إعفاء المواطنين من ديون الكهرباء، هذا القرار جاء كصفعة للمواطنين الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء والذين نجدهم الآن يعضون أصابع الندم ومكافأة غير الملتزمين بأن تم إعفاءهم من هذه الديون”.

وأضاف “الأغبياء اللي داروا القرار يحسبوا روحهم فالحين ويبوا يطربقوا عالناس من خلال توريطهم في السداد عن طريق المصرف ولكن لسان حال الناس يقول من يضمن لي أنني بعد أن التزم بالسداد الآن عن طريق المصرف ألا يأتي أغبياء آخرين بعد سنوات ويصدروا نفس القرار الغبي ويعفوا الناس من الديون مرة أخرى”.