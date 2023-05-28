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“وزير الصحة المنتهي” يبحث ملف دعم القطاع الصحي مع أعيان ومسؤولي بلدية درنة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تباحث نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الصحة المكلف في الحكومة منتهية الولايةرمضان أبوجناحمع أعيان ومسؤولي بلدية درنة، حول دعموتحسين الخدمات الطبية بالمرافق الصحية التابعة للبلدية.

وناقش المجتمعون عددًا من البنود، أبرزها: دعم الخدمات العلاجية بالمرافق الصحية، وصيانة مستشفى الوحدة التعليمي، وتحسين خدماتالكلى، فضلًا عن إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى الأورام داخل البلدية.

بدوره، أكد أبوجناح على دعم وزارة الصحة لأهالي البلدية، وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة لتحسين الخدمات العلاجية لهم.

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الوطن الليبية

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