اجتماع بين مسؤولي وزارة الزراعة الليبية وشركة أمريكية لرفع إنتاج المحاصيل

عقد مسؤولون بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع مع شركة الخدمات البيئية الأمريكية لمناقشة تقنيات الزراعة الرقمية، ورفع إنتاج المحاصيل.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إن الاجتماع جرى الخميس الماضي وضم عددا من الخبراء بالوزارة منهم مديرا الإنتاج النباتي والحيواني، وركز الاجتماع على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الزراعة الرقمية، والتي تشمل استخدام التكنولوجيا للرفع من مستوى الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية.

وناقش الاجتماع زيادة كفاءة الاستخدام الحيوي للموارد الطبيعية وإمكانية تطبيق هذه التقنيات لتحسين خصائص التربة.

وعرض نموذج للمزارع الذكية وطرق تشغيلها وأوجه الاستفادة منها، بما يتماشى مع السعي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والاستفادة من الخبرات والممارسات الحديثة في هذا المجال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستوى من الأمن الغذائي.