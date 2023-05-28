مصعب العابد: أدعو أعضاء “6+6” لتغليب مصلحة الوطن وتقديم تنازلات

دعا عضو مجلس النواب مصعب العابد، أعضاء “6+6” عن النواب لتغليب مصلحة الوطن وتقديم التنازلات فيما يخص النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات.

وقال العابد في تصريح صحفي إن “ليبيا بأمس الحاجة لانتخابات رئاسية وبرلمانية نصل من خلالها لإنهاء حالة الانقسام الحادة والعمل على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة”.

وأضاف أن “المرتزقة أصبح تواجدهم يهدد سيادة البلاد ووجودهم عار على كل من في المشهد السياسي”.

وختم موضحًا أن “القوات والمرتزقة الأجانب اتفقوا رغم خلافاتهم على البقاء في ليبيا لتقاسم ثروات البلاد وتحقيق أكبر قدر من المكاسب”.