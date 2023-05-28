حفتر وباتيلي يبحثان التطورات السياسية والأمنية

التقى القائد العام للجيش خليفة حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في مدينة بنغازي.

وبين باتيلي في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه وحفتر استعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية. كما ناقش الجانبان الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023.

وكان حفتر وباتيلي اتفقا بداية مارس الماضي على أهمية دعم جهود مجلسي النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات كما أطلع المبعوث الأممي قائد الجيش على خطة البعثة الأممية في المرحلة القادمة والتي ستقود إلى الانتخابات.