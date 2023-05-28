انطلاق اِمتحانات الدَّور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي

28 مايو 2023م – اِنطلقت عند التاسعة من صباح اليوم الأحد الاِمتحانات النِّهائية لشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي لـ 188060 تلميذ وتلميذة في كامِل التُّراب الليبي.

وتُجرى الاِمتحانات على مستوى 13 دائرة اِنتخابية في 13184 قاعة اِمتحانية، تخضع لِمتابعة 32199 ملاحظ، و3664 مراقب، و1359 مرشد نفسي، و224 مشرف فئات خاصة، و2191 فرد خدمات، و5436 من أفراد الحِراسة.

وحسب الجدول الموضوع من المركز الوطني للامتحانات تُجرى الاِمتحانات اليوم في مادة العلوم لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، وفي مادة القرآن الكريم وأحكامه لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي (الديني)، وفي مادة التَّربية الإسلامية للتلاميذ الصم وضعاف السمع.

وكان تلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي قد أجروا أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس الماضي اِمتحاناتهم في مواد الحاسوب، والكتابة (الإملاء والخط والتعبير)، واللغة الأمازيغية للمناطق الناطقة، ولغة الإشارة داخل مدارسهم وبإشراف مُعلِّم المادة.

وَدعا وزير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “مُوسى المقريفْ” التلاميذ على تنظيم الوقت، والمذاكرة الجيدة للامتحانات، وقراءة الأسئلة بِتمهُّلٍ وتروٍ قبل البدء بالإجابة، والاِنتقال إلى السؤال التالي إذا التعثر في إجابة سؤال ما، وعدم الاِستعجال في الخروج من القاعة بعد الاِنتهاء من الاِمتحان، وإجراء مراجعة شامِلة للإجابات.

وتشترط المادة 36 من لائِحة تنظيم شؤون التَّربية والتَّعليم لمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2022م لِدخول التلميذ لاِمتحان نهاية إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي)، والمواظبة على الحضور بما لا يقل عن نسبة 75% من الأيام الدِّراسية الفعلية – نجاح التلميذ في الصفوف السابع، والثامن في إحدى المؤسسات التَّعليمية العامة أو الخاصة أو ما يعادلها.

وَتُعرِب وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم والمركز الوطني للامتحانات عن أُمنياتهم بِالتوفيق والنَّجاح لِجميع التلامِيذ والطلاب المتقدِّمين لإجراء الاِمتحانات، ويُجدِّدان تحذيرهما للتلاميذ والطلاب من اِصطحاب الهاتف النَّقال، وآلات التَّسجيل، أو أيّ أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المُخزّنة وكُل ما يتعلَّق بِالمواد الدِّراسية من كُتب ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعة الاِمتحان، باعتبار أنَّ اِصطحابها حالة من حالات الغش.

كما تُجدد وزارة التربية والتعليم تحذيرها من اِستخدام الغش أو الاِعتماد عليه خلال سَير الاِمتحانات، مؤكِّدة بأنها لن تتهاون مع أي حالات يتم ضبطها، سواء أكان المتورط فيها طالب أم مُعلِّم يُساعد الطلاب على الغش عملاً بالمواد 101، 104، 106، 112، 113، 116، 120، 156 من لائِحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي.

وَكان وزِير التَّربية والتَّعليم قد أصدر القرار 620 لسنة 2023م بتشكِيل لجنة عُليا لاِمتحانات شهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022-2023م، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المراقبات وعُضوية مديري: المركز الوطني للامتحانات، مصلحة التَّفتيش التَّربوي، مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية، إدارتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، تعليم واندماج الفئات الخاصة، التَّعليم الخاص، الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدَّعم والإرشاد النَّفسي، مكاتب المُتابعة وتقييم الأداء، والشؤون القانونية، والإعلام.