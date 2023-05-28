الكوني يجري زيارة للقناة الأمازيغية الليبية

ليبيا – أجرى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت زيارة لمقر القناة الأمازيغية الليبية للوقوف على سير العمل فيها.

وكان في استقباله وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس المسؤولين في القناة الذين وضعوه في صورة العمل الذي تقوم به، والنجاحات التي حققتها منذ افتتاحها، بإثرائها المشهد الاعلامي الليبي بالهوية الأمازيغية باعتبارها نافذتهم على العالم، بحسب ذات المصدر.

وأشاد الكوني بالجهود التي تقوم بها القناة للتعريف بالهوية الامازيغية من خلال إعلام وطني هادف، مطالباً القائمين عليها الاستمرار على نفس النهج في تحقيق النجاحات حتى تتمكن من أدا المهام الموكلة لها بكل مهنية.