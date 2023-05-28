وزارة المواصلات الليبية تبحث علاج الازدحام في منفذ رأس أجدير

ناقش مسؤولان في حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومدير معبر رأس أجدير الحدودي المختنقات والازدحام في منفذ رأس أجدير الحدودي.

واتفق وكيلا وزارة المواصلات لشؤون الديوان وسام الإدريسي، ولشؤون النقل البري فضل الله الشلوي، مع رئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، على تنسيق الجهود والتعاون بين كل الأجهزة والمصالح، لإنجاح عمل المنفذ، وتذليل الصعاب لتسهيل حركة عبور المسافرين، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وناقش اللقاء، الخطط والبرامج الكفيلة برفع الكفاءة وتسهيل حركة السفر والعبور والتخفيف من الازدحام وساعات الانتظار، ومتابعة إجراءات توفير معدات الدعم اللوجستي والتفتيش الإلكتروني لافتتاح المعبر المشترك فور تركيبها.

واستعرض الاجتماع مشروعات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الجارية حاليا والمشروعات التي ستنطلق الفترة القادمة بالمنفذ، وعرضت كل الأجهزة والمصالح والمراكز الصعوبات التي تواجهها أثناء أداء مهامها وطرق معالجتها.