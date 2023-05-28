العول: شركات تركية هي من ستنظم معرض المشروع الاستثماري في ورشفانة

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المعارض عصام العول، أن “مجموعة شركات «نوبل» التركية، بادرت برغبتها في العمل على تنظيم معرض المشروع الاستثماري المخطط له في منطقة غوط أبو ساق جنوب طرابلس”.

وقال العول في تصريح صحفي، إنه سيتم “عقد اتفاقية رسمية مع المجموعة التركية حين استكمال المشروع المزمع إنشاؤه بمساحة 42 هكتارا”.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “نوبل”، أن “هذه الخطوة في ليبيا ستكون هي الأولى للمجموعة في العالم العربي”، مضيفاً أن “ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي، وتُعدّ بوابة مفتوحة على إفريقيا”.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة نوبل، تملك فروعا في روسيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، إلى جانب مقرها بإسطنبول.