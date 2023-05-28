انطلاق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

بدأ 188060 تلميذ وتلميذة اليوم الأحد في إجراء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مختلف أنحاء ليبيا

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن الامتحانات تُجرى في 13184 قاعة اِمتحانية، تخضع لمتابعة 32199 ملاحظ، و3664 مراقب، و1359 مرشد نفسي ، و224 مشرف فئات خاصة، و2191 فرد خدمات، و5436 من أفراد الحِراسة.

وجددت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات تحذيرهما للتلاميذ من اِصطحاب الهاتف النقال، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة وكل ما يتعلق بالمواد الدِّراسية من كتب ومذكرات، وكراسات داخل قاعة الاِمتحان، باعتبار أنّ اِصطحابها حالة من حالات الغش.