المركز الليبي للاستشعار عن بعد ينظم ورشة عمل حول خرائط التربة

نظم المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ورشة عمل حول “خرائط التربة” بشقيها النظري والعملي.

وتم خلال ورشة العمل تقديم عدد من العروض المرئية كما تم تقديم بيانات ومعلومات حول خصائص التربة ومكافحة التصحر، وتمت دعوة كل القطاعات المعنية بهذا التخصص للمشاركة في مثل هذه النشاطات.

وعقب المناقشات العلمية والحوارية التي تم تنظيمها خلال ورشة العمل تم تمثيل ومحاكاة عمل حقلي بفناء المركز والتدريب على كيفية أخد عينات تربة من نقطة معلومة الاحداثيات بأعماق مختلفة واستخدام تطبيقات الكوبو تولبكوس لتعبئة البيانات المكانية وتوثيق بيانات نقطة الدراسة.

وحضر ورشة العمل عدد من المهتمين والمختصين بهذا المجال من وزارة الموارد المائية، مركز البحوث الزراعية، جامعة الجفارة، جامعة طرابلس، طلبة الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، وزارة البيئة، المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ، منظمة ليبيا للزراعة والبيئة.