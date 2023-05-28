| القوات الأمريكية والإيطالية تنفذ رحلات جوية لكل من بنغازي وطرابلس

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2023/05/28 على الساعة 09:55

ليبيا المستقبل: قامت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بزيارة إلى مدينة بنغازي قادمة من قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا، وعادت منها يوم أمس الجمعة، دون تفاصيل عن الرحلة أو الغرض منها.

وظهرت طائرة بوينغ نوع (C-17A) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وهي تقلع من قاعدة (رامشتاين) العسكرية، هي قاعدة جوية للقوات الجوية الأمريكية في جنوب غرب ألمانيا، واتجهت إلى مدينة بنغازي لتعود منها في نفس اليوم، بينما لم تعرف طبيعة هذه الرحلة، لكن لوحظ أن الطائرة تجنبت المجال الجوي الإيطالي، وحاولت الاختفاء من على أجهزة الرادار والتتبع.

وفي نفس اليوم شهدت طرابلس استقبال طائرة عسكرية للقوات الجوية الإيطالية، حيث أقلعت الطائرة نوع (لوكهيد C-130J) من قاعدة (بيزا) جنوب إيطاليا وحطت في طرابلس، وعلى الرغم أن الطائرة حاولت التخفي، إلا أنها رُصدت وهي تدخل الأجواء الليبية وتحط في طرابلس لساعات قبل إقلاعها من جديد والعودة لإيطاليا، كما قامت نفس الطائرة برحلة مماثلة هذا الأسبوع، غير أن وجهتها آخر المرة كانت مدينة مصراتة.

وكانت طائرة تجسس تابعة للقوات البحرية الأمريكية قد قامت الثلاثاء الماضي، بتنفيذ مهمة استخباراتية على سواحل ليبيا لمدة 7 ساعات، بعد أن جاءت من قاعدة أمريكية جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط.