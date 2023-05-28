الهنقاري: على كل مواطن شريف الترحيب بالحرب على أوكار العصابات في الزاوية

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الهنقاري إن على كل مواطن شريف الترحيب بالحرب على أوكار عصابات تهريب البشر والمخدرات والوقود في الزاوية، معتبرًا أن استغلال هذه الحرب لتصفية حسابات الخصوم السياسيين “كارثة” وربما تنقلب سلبا على الحكومة والحل هو الحوار.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال:” تبقى العصابات السياسية المخترقة للدولة وترتع فيها فسادا ونهبا وسلبا مثل القراد تمتص الدم من الرأس هي أيضا بحاجة إلى حرب إبادة ،لتنعم ليبيا بالعدالة والاستقرار”