المحيشي: قصف الزاوية أكد أن الدبيبة غير قادر على إدارة الدولة

الوطن| رصد

قال الأكاديمي المتخصص في إدارة الأزمات، إسماعيل المحيشي، إن “أحداث مدينة الزاوية وما ترتب عليها من قصف وتباين الروايات حول الأمر يشير إلى أن حكومة الدبيبة لم تعد تمثل وحدة وطنية، وأن الدبيبة غير قادر على تسيير أمور الدولة، وليس عنده رؤية أو استراتيجية لمعالجة الأزمات”.

بدوره، حذر الناشط والمحلل السياسي من مدينة الزاوية، محمد الهنقاري، من انقلاب أحداث الزاوية سلبا على حكومة الدبيبة، وربما تؤدي إلى عودة الحروب مرة أخرى، مؤكدا أن الحل يكمن في إجراء حوار، كما أنه يجب التخلص من العصابات السياسية التي ترتع في البلاد فسادا ونهبا وسلبا.