السفير الأمريكي: هدفنا إعادة السيادة إلى ليبيا وحماية ثرواتها

قال المبعوث الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن “هدفنا إعادة السيادة إلى ليبيا، وتنصيب حكومة منتخبة تعمل لمصلحة كافة الليبيين”.

وأضاف نورلاند، في تصريح صحفي، أن “اتفاق برلين ما زال حيًا ويمكن الاعتماد عليه في مستقبل ليبيا، وعلى كل الأطراف مساعدة البلاد في رسم وتشكيل مستقبلها”.

وأشار إلى أنه “على الدول أن تعمل وفق آلية برلين التي تم الاتفاق عليها عام 2020 ، لتأسيس بلد ديمقراطي يمتلك حكومة منتخبة”.

وتابع أن “ليبيا تحتاج إلى نظام إدارة اقتصادية قوي، خاصة أن ثرواتها الطبيعية كانت سببًا للصراع والانقسام وليس للبناء والازدهار”.

وختم نورلاند، موضحًا أنه “من المهم حماية الثروات الليبية، وتحقيق الوحدة بدلاً من الانقسام، ويجب أن تكون عمليات الإنفاق في ليبيا أكثر شفافية وشمولية”.