المريمي: عقيلة قدّم مقترحاً لـ المشري لتجاوز الخلاف حول شرط ترشّح مزدوجي الجنسية

ليبيا – كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن عقيلة صالح قدّم مقترحاً لشريكه في العملية السياسية مجلس الدولة لتجاوز الخلاف حول شرط ترشّح مزدوجي الجنسية متمثلاً بأن لا يتسلّم المرشّح مزدوج الجنسية عمله في حال فوزه بالانتخابات ولا يؤدّي اليمين القانونية إلا بعد التنازل عن جنسيته الأخرى.

المريمي قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن هذا المقترح يحقّق طلب الليبيين بأن لا يحكمهم إلا مَن يملك الجنسية الليبية، وهو نفس الأمر ينطبق على المرشّحين العسكريّين، مشيرًا إلى أن عمل لجنة 6+6 مستمرّ حتى نهاية شهر يونيو المقبل وفق قرار إنشائها، وستقدّم نتائجها لمجلسي النواب والدولة.

وأكد أن اجتماعات اللجنة مستمرّة بمدينة بوزنيقة المغربية في أجواء إيجابية للتوافق حول النقاط الخلافية لإنجاز القوانين الانتخابية، منوهًا إلى أنه يحقّ لسيف الإسلام الترشّح في حال انطبقت عليه شروط التي سيتمّ الاتفاق بشأنها في القوانين الانتخابية.