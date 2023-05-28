المشري: قوانين الانتخابات لن تطبق في ظل حكومة فساد وشراء ولاءات

الوطن| رصد

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن القوانين الانتخابية باتت في شكلها النهائي وستصدر خلال أسبوع، مضيفا أن “هذه القوانين لن تُطبق إلا في ظل حكومة موحدة وليست حكومة فساد وشراء ولاءات”.

وأشار المشري في تصريح رصده موقع “الوطن”، إلى أنه يجهز ملفا كاملا بخصوص تهريب النفط الذي أصبح أكبر من الفساد والسرقة وأصبح نهب لثروة الليبيين الوحيدة.

وتابع: “شكلنا 3 لجان؛ الأولى لمتابعة تزوير الرقم الوطني، والثانية للسجل العقاري واستغلاله، والثالثة بخصوص النفط وتهريبه”.

وأكد المشري رفضه لاستئثار رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بملف أمن الزاوية لأنه يستغله لأهداف خاصة، مشددا على ضرورة تدخل المجلس الرئاسي بسحب هذه الصلاحيات من الدبيبة.