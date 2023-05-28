فائض الملاك الوظيفي يطالبون بتسوية أوضاعهم وفقا لجدول المرتبات الموحد

نظم منتسبي فائض الملاك الوظيفي في ليبيا اليوم الأحد وقفة احتجاجية في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإدراجهم ضمن جدول المرتبات الموحد أسوة بباقي موظفي الدولة الليبية.

وقال منتسبي فائض الملاك في بيان أصدروه عقب وقفتهم الاحتجاجية إنهم يتقاضون مرتبات من خزينة الدولة الليبية تحت قانون المرتبات وأرقام مالية مشددين على أنهم أصحاب عائلات وعددهم أكثر من 50 ألف موطن ليبي فيما تتراوح مرتباتهم من 400 – 600 دينار ليبي أي أنها لا تكفي لتلبية احتياجات عائلاتهم لمدة أسبوع واحد في ظل ارتفاع الأسعار.

وطالب المحتجون في بيانهم بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتسوية درجاتهم الوظيفية المتوقفة منذ إحالتهم سنة 2007 إلى فائض ملاك الوظيفي رغما عن إرادتهم، وإدراجهم في الجدول الموحد من تاريخ تنفيذه.

وطالب منتسبي الملاك الوظيفي بإرجاعهم إلى أعمالهم السابقة أو تنسيبهم في أعمال جديدة كل حسب تخصصه حيث أن الدولة الليبية هي من أحالتهم عليه.

وطالب منتسبي الملاك الوظيفي بتدخل رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لإدراجهم في جدول المرتبات الموحد في أسرع وقت أسوة بباقي موظفي الدولة.