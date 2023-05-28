تقلبات جوية غدا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الاحد 28 مايو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 28 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الطقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، وتتأثر المناطق الغربية يوم الغد بتقلبات سريعة مصحوب برياح نشطة مثيرة للغبار.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة تتحول يوم الغد إلى شرقية على المناطق الساحلية وجنوبية شرقية على الدواخل معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ على اغلب المناطق وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر للسحب هذا اليوم على مناطق جنوب طبرق والجبل الأخضر قد يصحبها رخات خفيفة من المطر، مع ظهور ضباب أخر الليلة وصباح الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-32)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).