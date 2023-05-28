افتتاح المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في طرابلس، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا تحت شعار “الواقع والآفاق”.

وأكد الدبيبة خلال المؤتمر أهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية والتزام الحكومة بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ونوه الدبيبة إلى ما تحظى به هذه المناسبة من أهمية كبرى للاستفادة من خبرات المشاركين الدوليين، مشيرا إلى ضرورة التعرف على التحديات والتطورات العالمية في مجال التحكيم تعزيزا للتبادل الثقافي.

ويهدف المؤتمر لدراسة واقع التحكيم التجاري في ليبيا، وتوصيف المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا بالدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج، كما يبحث مسألة إنعاش المشاريع المتوقفة منذ عام2011؛ بغية الرفع من الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.

وشارك في تنظيم المؤتمر، كل من هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بالتعاون مع المركز الليبي للتحكيم الدولي، كما شهد المؤتمر مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزيرة العدل حليمة إبراهيم إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال التحكيم الدولي كغرفة باريس للتحكيم، ومركز القاهرة الدولي، وعدد من الجهات الرسمية.

وكان مجلس النواب، أصدر في أبريل الماضي، قراره رقم 10 لعام 2023 بخصوص التحكيم التجاري الليبي من 10 أبواب تنظم إجراءات التحكيم في المنازعات التحكيمية والعقود عبر تشكيل هيئة ومراكز متخصصة.