شاهد بالفيديو.. الطيران المسير يقصف مواقع بمنطقة الحرشة قرب مصفاة الزاوية

المشهد – أفاد شهود عيان، اليوم الاحد، أن الطيران المُسير التابع لحكومة الوحدة الوطنية قصف عدة مواقع لتهريب الوقود في طريق بن يوسف بمنطقة الحرشة و الفاسي، القريبة من مصفاة الزاوية.

وبحسب شهود العيان فقد تصاعدت اعمدة الدخان بكثافة عقب القصف، فيما لم تشر إلى وقوع ضحايا او إصابات .

وكانت مصادر أكدت أن الطيران المسير سيواصل الضربات الجوية وسيقصف عدة مواقع بالمنطقة الغربية، مضيفةً إن المواقع التي سيتم استهدافها ستتركز في مدن؛ الزاوية و صرمان والعجيلات.

ومساء أمس، تم قصف أحد المقرات التابعة لمجموعة “الكابوات” التابعة لعثمان اللهب آمر الكتيبة 103 المعروفة بـ”كتيبة السلعة”، ويقع المقر بالقرب من مسجد الكيب في صرمان ونتج عنه تدمير 3 سيارات مُسلحة وإصابة 5 أشخاص.