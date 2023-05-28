المشري يؤكد أهمية التحكيم الدولي لتنظيم العمل التجاري

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أهمية التحكيم الدولي ودوره في تنظيم العمل التجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال مشاركة المشري اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا تحت شعار “الواقع والآفاق” الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية.

وحث المشري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الرقابة الإدارية على تبنّي هذه الندوات البنّاءة لما لها من دور هام في حفظ الحقوق.

كما شارك في المؤتمر المقام تحت شعار “الواقع والآفاق” رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأكد الدبيبة أهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية والتزام الحكومة بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية.

ويهدف المؤتمر لدراسة واقع التحكيم التجاري في ليبيا، وتوصيف المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا بالدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج، كما يبحث مسألة إنعاش المشاريع المتوقفة منذ عام2011؛ بغية الرفع من الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.