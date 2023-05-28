شوايل: قصف مدينة الزاوية قد يتطور إلى صراع عسكري إقليمي بين إيطاليا وتركيا

ليبيا – استبعد وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل انفصال الزاوية عن حكومة عبد الحميد الدبيبة،مؤكدًا أن الأمر أخطر من ذلك بكثير، وقد يتطور إلى صراع عسكري إقليمي بين تركيا التي تدعم العملية العسكرية للدبيبة بالزاوية وإيطاليا، على خلفية حماية مصالحها النفطية هناك، الأمر الذي لن يسكت عنه أهالي الزاوية.

شوايل وفي تصريحات خاصة لموقع”اندبندنت عربية” قال إن عملية الزاوية عسكرية مغلفة بأهداف سياسية تأتي في مقدمتها عودة سيناريو الحرب الأهلية، فالقضاء على أوكار المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الوقود يتم تحت غطاء قانوني وبالتنسيق مع القضاء الليبي، وليس بالاستقواء بالطيران التركي، مما يعد اعتداءً صريحاً على السيادة الليبية.

ونوه شوايل بأن عملية مماثلة وقعت منذ أشهر في مدينة بنغازي واستهدفت تجار المخدرات والسلاح، لكنها تمت بأيادٍ وطنية ليبية.

وطالب شوايل بتنفيذ النصوص القانونية بحذافيرها والتوجه نحو سحب السلاح من المجموعات غير القانونية واحتكاره في السلطات العسكرية والأمنية النظامية والمنطوية تحت سلطة الدولة الموحدة فحسب.

شوايل توقع عودة البلاد إلى مربع الصراعات المسلحة طويلة المدى، قد تصل إلى تحويل المنطقة إلى ساحة حرب بين تركيا المتمركزة في قاعدة الوطية في الغرب، وإيطاليا التي ستلجأ للقوة لحماية مصالحها النفطية في المنطقة الغربية.