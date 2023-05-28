المشري: قصف دبيبة للزاوية رسالة لـ”النواب” وكل معارض لحكومته

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن تهريب الوقود في الزاوية عمل منظم، لكنه غير سري أو خفي، لأنه يجري بوساطة بواخر تأتي إلى مواقع معينة على ساحل المدينة، وتملأ خزاناتها بشكل واضح وجلي في غياب للدولة.

وأوضح المشري في مقابلة مع تلفزيون المسار الليبي، مساء أمس السبت، أن الدولة بأنها تكون راضية عن هذه الأعمال (أحياناً)، لأن هذه المجموعة التي تقوم بهذه الممارسات مشرعنة وذات نفوذ.

وواصل: “لا نتحدث عن الزاوية فقط، بل عن كل ليبيا، وهذا الأمر مرفوض من قبل أهالي المدينة، لذلك نظمت حراكاً ليس له أي طابع سياسي، لغرض توفير الأمن والقضاء على الجريمة”.

وأشار المشري إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، تسلم ملف الزاوية، ولم يكن يتحرك في إطار محاربة الجريمة، فهذا عمل مكلف به القائد الأعلى ورئيس الأركان.

وأشار رئيس المجلس إلى أن دبيبة تواصل مع عبدالله اللافي، بصفة الأخير عضو مجلس رئاسي وقائداً أعلى، مضيفاً: “فجأة تسلم الملف عبدالحميد دبيبة، وحدد أهدافا دون التنسيق مع الضباط المكلفين من الزاوية، وحدث ضرب مرتين في المدينة، الأولى صباحا في منطقة الماية، والثاني في المنطقة السكنية لعضو مجلس النواب علي أبوزريبة، بجانب استراحة يملكها النائب شخصياً”.

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واعتبر المشري أن الضربة الثانية غرضها تهديد أبوزريبة، موضحاً: “إذن هي رسالة سياسية للسيد علي أبوزريبة والنواب، وكل من يتحدث عن حكومة أخرى، أن يدي طويلة وتستطيع الوصول إلى بيوتكم”.