بعد 3 أيام من قصف الزاوية.. الرئاسي يجتمع لبحث أوضاع المنطقة الأمنية

عقد المجلس الرئاسي مجتمعا بصفته القائد الأعلى، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الاجتماع استعرض الأوضاع الأمنية بصفة عامة، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية، وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء مهامها، ومتابعة المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

ويأتي هذا الاجتماع الأمني للمجلس الرئاسي، بعد ثلاثة أيام من انفراد حكومة الوحدة باتخاذ قرار قصف أهداف مختلفة بمدينة الزاوية بالطيران المسير، والذي صاحبته العديد من ردات الفعل التي شككت في الأهداف الحقيقية للقصف.