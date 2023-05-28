| مخاوف من تعرض الليبيات للعنف الإلكتروني

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2023/05/28 على الساعة 16:42

(الكل): أوضحت عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “رباب حلب” عن مخاوف من وجود احتمال كبير لتعرض المترشحات الليبيات للعنف النفسي، وحذرت من أن هذا العنف يمكن أن يتحول إلى تهديد لحياتهن في بعض الأحيان.

وتم دعم هذه المخاوف من قبل تحليل نفذته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، والذي أوضح أن أكثر الإساءات بحق المرأة الليبية مصدرها موقع فيسبوك ، متبوعاً ب “كلوب هاوس”.

جاء ذلك بعد تحليل 91,978 تعليق، أظهرت النتائج أن نسبة 76.5% من هذه التعليقات تنطوي على كراهية النساء، فيما تحمل 63% منها إهانات للمرأة.

كيف يمكن الحد من التعليقات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

* نقلا عن قناة (الكل)