بوقعيقيص: حث الرئاسي على إصدار عفو عام عن أنصار القذافي خطوة على الطريق الصحيح

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن المصالحة الوطنية أو إصلاح ذات البين في مسماها الجديد يجب أن تضع في سلم أولوياتها أحوال المواطنين من التبو والطوارق في ثغور الصحراء ومشكلتهم المزمنة في الأرقام الإدارية التي تجعلهم لقمة سائغة للمتربصين تهدد الأمن القومي.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضافت:” المصالحة الوطنية أو إصلاح ذات البين في مسماها الجديد أليس أولى أن تضع في سلم أولوياتها أحوال المواطنين من التبو والطوارق في ثغور الصحراء ومشكلتهم المزمنة في الأرقام الإدارية التي تجعلهم لقمة سائغة للمتربصين تهدد الأمن القومي أم أن ذات البين تكلست في علكة سبتمبر وفبراير الممجوجة التي لا أراها على أرض الواقع؟”.

وتابعت بوقعيقيص حديثها:” وفيما يخص من بقى من النظام السابق في سجون الغرب الليبي لا أجد منطقًا في محاكمة أفراد عن مثالب نظام كامل وتحميلهم أوزار إستراتيجيته فيما عدا من ارتكب جرائم فوحدها الجريمة شخصية ولكن محاكمة النظام في أفراد هو خارج مفاهيم وثوابت العدالة وربما حث الرئاسي على العفو العام يكون خطوة على الطريق الصحيح البين في ثغور الصحراء يا إصلاح ذات البين”.