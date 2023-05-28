بالبدلة العسكرية.. المنفي يعقد اجتماعاً أمنياً لضبط المنطقة الغربية وسط غياب الدببية

الوطن| رصد

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، لمناقشة الأوضاع الأمنية عامة، وسبل حل المشاكل التي تواجه الأجهزة.

كما بحث المنفي مرتدياً بدلته العسكرية، آليات دعم سير العمل الأمني ومتابعة المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

وحضر الاجتماع كل من حسين العائب، رئيس جهاز المخابرات، وعبدالرؤوف كارة، رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة، وموسى الكوني وعبدالله اللافي.