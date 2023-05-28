ليبيا.. القبض على متهمين بسرقة 86 ألف دينار في بنغازي

ألقت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على متهمين في واقعة سرقة 86 ألف دينار، بعد تلقي بلاغ بمركز شرطة رأس أعبيدة.

وألقى أعضاء التحريات العامة القبض على شخصين بعد الاشتباه في تورطهما في واقعة السطو على مركبة مواطن، وسرقة مبلغ مالي قدره 86 ألف دينار.

وحسب بيان مديرية الأمة، أصدر رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي، تعليماته بالاستدلال مع المتهمين والتدقيق فيما نُسب إليهما، وتبين أن الأول يُدعى “ع.ب.أ” من مواليد 1998، والثاني يُدعى “م.م.ح” من مواليد 1986، من سكان منطقة البركة.

واعترف المتهم الأول بأنه من أرشد الثاني عن خروج المواطن من المصرف وصعوده إلى المركبة وبحوزته المبلغ المالي، وبسؤال المتهم الثاني وبمواجهته بالأدلة، اعترف بما نُسب إليه، وأفاد بأنهما قاما بأكثر من عملية سطو وسرقة في عدة أماكن.

وأشار إلى مرافقة متهم ثالث (سوداني الجنسية) لهما في جميع العمليات السابقة السابقة، فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.