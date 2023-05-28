العابد: ليبيا بأمس الحاجة لانتخابات رئاسية وبرلمانية

الوطن- رصد

دعا عضو مجلس النواب مصعب العابد أعضاء “6+6” عن النواب إلى تغليب مصلحة الوطن وتقديم التنازلات بشأن القوانين الانتخابات.

وقال العابد في تصريحات صحفية إن ليبيا بأمس الحاجة لانتخابات رئاسية وبرلمانية نصل من خلالها لإنهاء حالة الانقسام الحادة والعمل على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأشار أن المرتزقة أصبح تواجدهم يهدد سيادة البلاد ووجودهم عار على كل من في المشهد السياسي.

ونوه أن القوات والمرتزقة الأجانب اتفقوا رغم خلافاتهم على البقاء في ليبيا لتقاسم ثروات البلاد وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.