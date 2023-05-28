السفير الأمريكي يؤكد على أهمية إعادة السيادة الليبية وحماية ثرواتها

أكد المبعوث الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن هدف بلاده هو إعادة السيادة إلى ليبيا، وتنصيب حكومة منتخبة تعمل لمصلحة كافة الليبيين.

وقال نورلاند، في تصريحات صحفية له، إن اتفاق برلين ما زال حيا ويمكن الاعتماد عليه في مستقبل ليبيا، وعلى كل الأطراف مساعدة البلاد في رسم وتشكيل مستقبلها.

وأضاف: “ليبيا بحاجة إلى نظام إدارة اقتصادية قوي، خاصة أن ثرواتها الطبيعية كانت سببًا للصراع والانقسام وليس للبناء والازدهار، وعلى الدول أن تعمل وفق آلية برلين التي تم الاتفاق عليها عام 2020 ، لتأسيس بلد ديمقراطي يمتلك حكومة منتخبة.

وشدد السفير الأمريكي على أهمية حماية الثروات الليبية، وتحقيق الوحدة بدلاً من الانقسام، ويجب أن تكون عمليات الإنفاق في ليبيا أكثر شفافية وشمولية.