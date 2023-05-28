الارصاد توضح تفاصيل المنخفض الجوي والتقلبات السريعة القادمة غداً

اوضح المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ملامح وتفاصيل المنخفض الجوي والتقلبات السريعة التي ستشهدها البلاد غداً وما سيصاحبه من تغييرات جوية.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتاثر المناطق الغربية مساء يوم الغد بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح شرقية نشطة على المناطق الساحلية ورياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال، على الدواخل ومناطق الجنوب) مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، وينتقل تأثير التقلبات يوم الثلاثاء على المناطق الشرقية.

كما اشار التقرير إلى أن طقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، حيث درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين ( 22 – 26 )مْ، وعلى مناطق الدواخل والجنوب مابين ( 28- 33 )مْ، مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر على (مناطق جنوب طبرق والجبل الاخضر)، والفرصة مهياة لحدوث ضباب اخر هذا الليلة وصباح الغد على مناطق متفرقة من الشمال الشرقي.

والله اعـــــــــلم.