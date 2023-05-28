مشيرب: استيراد بعض التجار الليبيين المواد الغذائية بالعملة الصعبة جريمة اقتصادية

ليبيا – أكد خطيب مسجد بن نابي في طرابلس والعضو السابق بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الرزاق مشيرب، أن هناك جريمة اقتصادية ترتكب بسبب قيام بعض التجار الليبيين باستيراد المواد الغذائية بالعملة الصعبة.

مشيرب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، تساءل:” أين وزارة الاقتصاد وبقية الحكومة من هذه الجريمة؟”،قائلاً:”هناك بعض التجار الليبيين يقومون باستيراد المواد الغذائية بالعملة الصعبة سواء عبر الاعتمادات أو السوق الموازية وعقب وصول هذه البضائع يتم شحنها لتباع لتجار في الدول المجاورة بالعملة المحلية لأن دولهم تمنع عليهم إخراج العملة الصعبة خارجا”.

ورأى أن حجم الكارثة أكبر مما يتصوره الكثيرون،مختتمًا:”البركة في فئة التجار الذين لا يملكون وطنية”.