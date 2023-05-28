صالح: يؤكد على متابعة تنفيذ المشاريع في البلديات

الوطن| رصد
استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر مكتبه في القبة رئيس لجنة إعادة الاعمار و الاستقرار حاتم العريبي
واطلع صالح على سير عمل المشاريع الجارية في كل البلديات، حيث نسب انجازها و خطة عمل اللجنة لكل البلديات في قطاعات التعليم من صيانة وانشاء للمدارس و الصحة من حيث صيانة المرافق الصحية و الطرق و الإنارة العمومية و مياة الشرب وحل مشاكل الصرف الصحي وصيانة الجامعات وتطويرها.
وعبر عن امتنانه لجهود رئيس لجنة الاستقرار مشيداً بدور اللجنة في المتابعة والتنفيذ للمشاريع التنموية.
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