صالح: يؤكد على متابعة تنفيذ المشاريع في البلديات

الوطن| رصد

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر مكتبه في القبة رئيس لجنة إعادة الاعمار و الاستقرار حاتم العريبي

واطلع صالح على سير عمل المشاريع الجارية في كل البلديات، حيث نسب انجازها و خطة عمل اللجنة لكل البلديات في قطاعات التعليم من صيانة وانشاء للمدارس و الصحة من حيث صيانة المرافق الصحية و الطرق و الإنارة العمومية و مياة الشرب وحل مشاكل الصرف الصحي وصيانة الجامعات وتطويرها.

وعبر عن امتنانه لجهود رئيس لجنة الاستقرار مشيداً بدور اللجنة في المتابعة والتنفيذ للمشاريع التنموية.