مصادر توضح تفاصيل وسبب التوتر الامني في طرابلس بين قوات الردع واللواء 444

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل وسبب التوتر الأمني والتحشيدات العسكرية المتبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن جهاز الردع لمكافحة الإرهــاب قام بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.

وبحسب المصادر فإن الشفتري انتسب إلى الردع وتم تعيينه آمر سرية بالجهاز، وكُلف بإنشاء قوة تتبع الردع في ترهونة.

وأضافت المصادر أن عناصر الردع تحركت من بني وليد باتجاه العاصمة طرابلس، إلا أن قوات لواء 444 قتال أغلقت عليهم الطريق من ناحية بوابة وشتاتة “أم الرشراش” ترهونة، والوضع لا يزال مُحتقنًا بين الطرفين.

وكان شهود عيان أفادوا صباح اليوم الاحد باختطاف النقيب مصعب زريق أحد قيادات لواء 444 قتال، أمام ميناء طرابلس، ويعد مصعب زريق ذو دور كبير في محاربة ومكافحة الجـريمة وأعمال التهـريب. وفقاً للمصادر.

كما افاد شهود عيان في وقت سابق باستنفار أمني للواء 444 قتال، في طريق الشط، على خلفية اختطاف النقيب مصعب زريق أحد قيادات اللواء 444 قتال.