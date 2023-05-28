رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس حكومة الاستقرار المكلف

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأحد بمكتبه بمدينة القبة، رئيس حكومة الاستقرار المكلف، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، لبحث عددا من الملفات الخدمية.

وبين إعلام رئاسة مجلس النواب، أن اللقاء بحث عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، على رأسها قانون الميزانية، بالإضافة الى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

وأكد رئيس البرلمان دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.