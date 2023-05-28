الوكالة الأمريكية للتنمية تبحث التعاون المستقبلي مع ديوان المحاسبة

بحثت الوكالة الأمريكية للتنمية، مع وفد من ديوان المحاسبة، مستجدات التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجال التدريب.

وشدد الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة، على أهمية دور مشروع بناء القدرات في دعم وتطوير الأداء، من خلال استعراض الجوانب الفنية لمجالات التعاون المستقبلي، مؤكداً على أهمية توفير مزيد من برامج التعليم والتدريب المستمر لكوادره، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للوكالة بالشراكة الاستراتيجية مع الديوان، باعتبارها نقطة تحول بارزة في مجال الشركات مع المؤسسات الليبية.