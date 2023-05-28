شاهد بالفيديو : تحشيدات وارتال عسكرية لقوات الردع والقضائية في طرابلس

وثق شهود عيان، مساء اليوم الاحد مرور ارتال وتحشيدات عسكرية تابعة لجهاز الرّدع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجهاز الشرطة القضائية بعدة مناطق في العاصمة طرابلس .

وبحسب شهود عيان خرج رتل سيارات مسلحة ومدرعات من قاعدة معيتيقة تابع لجهاز الرّدع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كما مر رتل عسكري مسلح تابع للردع والقضائية من منطقة عين زارة طرابلس.

وفي السياق، مر رتل سيارات عسكرية تابع للقضائية من طريق الشوك طرابلس .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.

وأضافت المصادر أن عناصر الردع تحركت من بني وليد باتجاه العاصمة طرابلس، إلا أن قوات لواء 444 قتال أغلقت عليهم الطريق من ناحية بوابة وشتاتة “أم الرشراش” ترهونة، والوضع لا يزال مُحتقنًا بين الطرفين.