شاهد بالفيديو : ارتال وتحشيدات عسكرية لقوات اللواء 444 في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الاحد تحشيدات وخروج ارتال عسكرية تابعة لقوات اللواء 444 وذلك بعد اختطاف النقيب مصعب زريق في طريق الشط بالعاصمة .

وبحسب شهود عيان انتشرت قوات اللواء 444 بشكل مكثف بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس كما مر رتل عسكري كبير للمدرعات تابعة للواء من جزيرة سوق الثلاثاء .

وأمهلت قوات اللواء 444، جهاز الردع بضعة ساعات لتسليم النقيب مصعب زريق مالم سيكون هناك تصعيد للموقف الميداني داخل العاصمة طرابلس لا تحمد عقباه .

وأفاد شهود عيان أن رتل تابع لقوات اللواء 444 يتكون من مجموعة من سيارات مسلحة بكامل عتادها وأفرادها التحق برتل أخر من المدرعات كان ينتظر بمنطقة صلاح الدين الهضبة حيث أتجهت القوات نحو طريق الشوك طرابلس.

وأنتشرت قوات أمنية تابعة للواء 444 في جزيرة النصب التذكاري بمنطقة عين زارة أكثر من 100 فرد مشاة بعتادهم .

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن العاصمة طرابلس تشهد توتر أمني وتحشيدات عسكرية متبادلة بين قوات جهاز الردع واللواء 444 قتال، على خلفية قيام جهاز الردع بإلقاء القبض على النقيب مصعب زريق القيادي في اللواء 444 قتال من أمام ميناء طرابلس وهو رفقة عائلته.

وأوضحت المصادر أن جهاز الردع قام بالعملية ردًا على قيام زريق بالقبض على أحمد الشفتري سائق محمد الكاني، والمطلوب لدى النائب العام في جــريمة قــتل.