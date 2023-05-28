رحمة للمستضعفين..ونيس المبروك يهنئ بفوز أردوغان بولاية جديدة

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هنأ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونيس المبروك ، اليوم الأحد، بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة.

وقال المبروك في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”فوز رجب طيب أردوغان رحمة للمستضعفين ونهوض بوطنه وقضايا أمته”.

وتابع عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين :”نسأل الله تعالى له التوفيق في مهمته”.

وكان المبروك ناشد في مطلع مايو الجاري كل من لديه جنسية تركية، ببذل وسعه في دعم حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال عضو الاتحاد :”أناشد كل من لديه جنسية تركية، ببذل وسعه في دعم حملة سيادة الرئيس أردوغان، فقد كانت سياساته نهضةً لبلده، ودعماً للمستضعفين، ودفاعاً عن هوية أمته”.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه في الانتخابات التركية.

وقال الدبيبة :”إن فوز أردوغان جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع السياسة الناجحة للرئيس أردوغان”.

وأضاف :”أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسة وتمسكها بقواعد الديمقراطية حتى وان لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة”.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، وفق النتائج الأولية للانتخابات.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 99 في المئة من الأصوات، حصول أردوغان 52.87 بالمئة من الأصوات، بينا تحصل منافسه كليجدار أوغلو على 47.13 بالمئة.